Вита Развитие

Основные сведения Цель кредита открытие новых магазинов/офисов; развитие производств и производственных площадок; оплата операционных расходов

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 9,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита 0,2% от суммы ссудной задолженности при изменении условий договора

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса; региональных гарантийных фондов, образованных при поддержке Правительства Санкт-Петербурга или Ленинградской области

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы разные варианты залога; длительный срок кредитования Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка Особые ограничения расположение бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Дата актуализации 16.01.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Вита Развитие» в 1 городе России