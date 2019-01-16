Вита Развитие
Основные сведения
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Цель кредита
открытие новых магазинов/офисов; развитие производств и производственных площадок; оплата операционных расходов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
0,2% от суммы ссудной задолженности при изменении условий договора
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса; региональных гарантийных фондов, образованных при поддержке Правительства Санкт-Петербурга или Ленинградской области
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- разные варианты залога;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- на сайте банка указана только минимальная ставка
- расположение бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
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Дата актуализации
16.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Вита Развитие» в 1 городе России
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
195220, г. Санкт-Петербург,
1027800000183
в вашем городе
Санкт-Петербург
(812) 325-99-99