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Витабанк, кредит для бизнеса

Вита Развитие

Основные сведения

  • Цель кредита
    открытие новых магазинов/офисов; развитие производств и производственных площадок; оплата операционных расходов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,2% от суммы ссудной задолженности при изменении условий договора
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса; региональных гарантийных фондов, образованных при поддержке Правительства Санкт-Петербурга или Ленинградской области
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • разные варианты залога;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
    Особые ограничения
    • расположение бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Вита Развитие» в 1 городе России

Справочная информация
ПАО «Витабанк»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
ОГРН
1027800000183
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Телефоны
(812) 325-99-99

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