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Уралпромбанк, кредит для бизнеса

Коммерческая ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Сумма кредита
    700 000—4 000 000
    ПВ — от 20%
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12,5—13,5%
    12,5% годовых при ПВ от 40%, 13,5% годовых — при ПВ 20—40%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита/лимита единовременно до предоставления денежных средств, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.; комиссия за составление договора ипотеки в соответствии с тарифами банка
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    5
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
  • Поручительство
    учредителей
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие ссудной задолженности, неиспользованных лимитов по кредитным линиям, кредитам в форме овердрафт в других банках, либо их наличие в размере, не превышающем 60% от среднеквартальной выручки за 4 отчетных периода (квартала), и не более 20 млн. руб.; возраст ИП 21—65
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • небольшая сумма кредита
    Особые ограничения
    • регистрация в г. Челябинск и Челябинской области;
    • при положительном решении на овердрафт обязательно открытие р/с в банке
  • Дата актуализации
    19.03.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
ОГРН
1027400001727
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Телефоны
(351) 239-65-65

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