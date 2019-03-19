Коммерческая ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Сумма кредита 700 000—4 000 000

ПВ — от 20%

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 12,5—13,5%

12,5% годовых при ПВ от 40%, 13,5% годовых — при ПВ 20—40%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита/лимита единовременно до предоставления денежных средств, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.; комиссия за составление договора ипотеки в соответствии с тарифами банка

Срок рассмотрения заявки, дней 5

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество

Поручительство учредителей

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие ссудной задолженности, неиспользованных лимитов по кредитным линиям, кредитам в форме овердрафт в других банках, либо их наличие в размере, не превышающем 60% от среднеквартальной выручки за 4 отчетных периода (квартала), и не более 20 млн. руб.; возраст ИП 21—65

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения регистрация в г. Челябинск и Челябинской области; при положительном решении на овердрафт обязательно открытие р/с в банке

Дата актуализации 19.03.2019 16:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 2 городах России