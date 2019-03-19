Коммерческая ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Сумма кредита
700 000—4 000 000
ПВ — от 20%
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,5—13,5%
12,5% годовых при ПВ от 40%, 13,5% годовых — при ПВ 20—40%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита/лимита единовременно до предоставления денежных средств, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.; комиссия за составление договора ипотеки в соответствии с тарифами банка
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Срок рассмотрения заявки, дней
5
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
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Поручительство
учредителей
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие ссудной задолженности, неиспользованных лимитов по кредитным линиям, кредитам в форме овердрафт в других банках, либо их наличие в размере, не превышающем 60% от среднеквартальной выручки за 4 отчетных периода (квартала), и не более 20 млн. руб.; возраст ИП 21—65
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита
- регистрация в г. Челябинск и Челябинской области;
- при положительном решении на овердрафт обязательно открытие р/с в банке
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Дата актуализации
19.03.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Уральский Промышленный Банк»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
1027400001727
в вашем городе
Челябинск
(351) 239-65-65