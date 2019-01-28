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Промтрансбанк, кредит для бизнеса

Для малого бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости и автортранспорта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    400 000—2 500 000
  • Срок кредита
    до 15 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12,99—19,99%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 3-х месяцев
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства

    иное имущество; страхование жизни заемщика

  • Поручительство
    третьего лица, членов семьи
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • сезонный график

    проценты — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    9 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев;
    • различные варианты залога
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    28.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для малого бизнеса» в 17 городах России

Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 299-99-99

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