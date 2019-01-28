Для малого бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости и автортранспорта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
400 000—2 500 000
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Срок кредита
до 15 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,99—19,99%
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Отсрочка начала погашения кредита
до 3-х месяцев
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- недвижимость
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
иное имущество; страхование жизни заемщика
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Поручительство
третьего лица, членов семьи
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- сезонный график
проценты — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
9 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- возможна отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев;
- различные варианты залога
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
28.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для малого бизнеса» в 17 городах России
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
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