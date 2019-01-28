Для малого бизнеса

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости и автортранспорта

Валюта рубли

Сумма кредита 400 000—2 500 000

Срок кредита до 15 лет

Ставка по кредиту годовых 12,99—19,99%

Отсрочка начала погашения кредита до 3-х месяцев

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость приобретаемое имущество транспортные средства иное имущество; страхование жизни заемщика

Поручительство третьего лица, членов семьи

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) сезонный график проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 9 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев; различные варианты залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 28.01.2019 17:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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