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Тинькофф Банк, кредит для бизнеса

На любые цели

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—2 000 000
  • Срок кредита
    3 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    12—24,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,5% от первоначальной суммы, но не более 1 500 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    не требуется
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    1 месяц
  • Требования к заемщику
    ИП; кредит выдается на физическое лицо с возможностью перевода и погашения долга со счета ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется;
    • нет доп.комиссий;
    • нет требований к сроку ведения бизнеса
    Минусы
    • высокая процентная ставка
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) р/с в банке
  • Дата актуализации
    19.03.2019 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На любые цели» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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