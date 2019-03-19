На любые цели
Основные сведения
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Цель кредита
любая
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—2 000 000
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
12—24,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,5% от первоначальной суммы, но не более 1 500 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
не требуется
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
1 месяц
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Требования к заемщику
ИП; кредит выдается на физическое лицо с возможностью перевода и погашения долга со счета ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется;
- нет доп.комиссий;
- нет требований к сроку ведения бизнеса
Особые ограничения
- высокая процентная ставка
- наличие (открытие) р/с в банке
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Дата актуализации
19.03.2019 11:57