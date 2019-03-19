На любые цели

Основные сведения Цель кредита любая

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—2 000 000

Срок кредита 3 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых 12—24,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,5% от первоначальной суммы, но не более 1 500 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство не требуется

Форма выдачи кредит

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 1 месяц

Требования к заемщику ИП; кредит выдается на физическое лицо с возможностью перевода и погашения долга со счета ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется; нет доп.комиссий; нет требований к сроку ведения бизнеса Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения наличие (открытие) р/с в банке

Дата актуализации 19.03.2019 11:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На любые цели» в 1 городе России