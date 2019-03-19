Оборотный

Основные сведения Цель кредита финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—1 000 000

Срок кредита 3—6 мес.

Ставка по кредиту годовых 12—36%

1-3% в месяц

Комиссии при оформлении / выдаче кредита единоразово 1—3% от суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита ежемесячно 1—3% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 1% от суммы кредита + 990 рублей

Срок рассмотрения заявки, дней до 1

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ИП, ООО, ГКФХ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется; Минусы небольшой срок кредитования; наличие высоких доп. комиссий Особые ограничения наличие (открытие) р/с в банке и перевод оборотов в банк

Дата актуализации 19.03.2019 11:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 1 городе России