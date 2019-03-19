Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—1 000 000
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Срок кредита
3—6 мес.
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Ставка по кредиту годовых
12—36%
1-3% в месяц
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
единоразово 1—3% от суммы кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
ежемесячно 1—3% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
1% от суммы кредита + 990 рублей
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 1
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ИП, ООО, ГКФХ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется;
Особые ограничения
- небольшой срок кредитования;
- наличие высоких доп. комиссий
- наличие (открытие) р/с в банке и перевод оборотов в банк
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Дата актуализации
19.03.2019 11:57