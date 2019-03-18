Овердрафт

Основные сведения Цель кредита финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000—400 000

транши — до 45 дней

Срок кредита 3—6 мес.

Ставка по кредиту годовых н/д

Комиссии за обслуживание кредита 490 руб. за каждые 5 дней пользования овердрафтом

Отсрочка начала погашения кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 1990 руб. единоразово при просрочке транша

Срок рассмотрения заявки, дней до 1

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ИП, ООО, ГКФХ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы небольшая сумма кредита; небольшой срок кредитования; наличие высоких доп. комиссий Особые ограничения наличие (открытие) р/с в банке и перевод оборотов в банк

Дата актуализации 18.03.2019 11:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России