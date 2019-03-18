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Тинькофф Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000—400 000
    транши — до 45 дней
  • Срок кредита
    3—6 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    н/д
  • Комиссии за обслуживание кредита
    490 руб. за каждые 5 дней пользования овердрафтом
  • Отсрочка начала погашения кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    1990 руб. единоразово при просрочке транша
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 1
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ИП, ООО, ГКФХ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • небольшой срок кредитования;
    • наличие высоких доп. комиссий
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) р/с в банке и перевод оборотов в банк
  • Дата актуализации
    18.03.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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