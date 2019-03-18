Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000—400 000
транши — до 45 дней
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Срок кредита
3—6 мес.
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Ставка по кредиту годовых
н/д
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Комиссии за обслуживание кредита
490 руб. за каждые 5 дней пользования овердрафтом
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Отсрочка начала погашения кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
1990 руб. единоразово при просрочке транша
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 1
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ИП, ООО, ГКФХ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита;
- небольшой срок кредитования;
- наличие высоких доп. комиссий
- наличие (открытие) р/с в банке и перевод оборотов в банк
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Дата актуализации
18.03.2019 11:13