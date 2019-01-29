Бизнес-Оборот
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 60 000 000
до 3-х среднемесячных оборотов за последний год
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Срок кредита
до 2 лет
транши 90, 180, 270, 360 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 10,8%
от 10,8% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,8% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,8% — до 5 000 000 руб.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,9% но не более 150 тыс. рублей, 0,5% за резервирование денежных средств по ВКЛ
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
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Поручительство
физических и/или юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
- при оформлении взимаются доп.комиссии
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Дата актуализации
29.01.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Оборот» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
600015, г. Владимир,
1023300000063
в вашем городе
Владимир
(4922) 54-18-65