Бизнес-Оборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 60 000 000

до 3-х среднемесячных оборотов за последний год

Срок кредита до 2 лет

транши 90, 180, 270, 360 дней

Ставка по кредиту годовых от 10,8%

от 10,8% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,8% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,8% — до 5 000 000 руб.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,9% но не более 150 тыс. рублей, 0,5% за резервирование денежных средств по ВКЛ

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество

Поручительство физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы при оформлении взимаются доп.комиссии

Дата актуализации 29.01.2019 16:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Оборот» в 3 городах России