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Владбизнесбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-Оборот

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 60 000 000
    до 3-х среднемесячных оборотов за последний год
  • Срок кредита
    до 2 лет
    транши 90, 180, 270, 360 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10,8%
    от 10,8% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,8% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,8% — до 5 000 000 руб.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,9% но не более 150 тыс. рублей, 0,5% за резервирование денежных средств по ВКЛ
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
  • Поручительство
    физических и/или юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения

    ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • при оформлении взимаются доп.комиссии
  • Дата актуализации
    29.01.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Оборот» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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