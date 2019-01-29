Бизнес-Целевой
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств (оборудование, транспортные средства, ремонт, модернизация, реконструкция основных средств, прочие цели)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
ПВ — от 15%
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10,9%
от 10,9% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,9% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,9% — до 5 000 000 руб.; +1 п. п. без страхования залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.
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Материальное обеспечение
имущество
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Поручительство
физических и/или юридических лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
- при оформлении взимаются доп.комиссии;
- страхование имущества обязательно, при отсутствии страхования ставка увеличивается на 1 п.п
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Дата актуализации
29.01.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Целевой» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
600015, г. Владимир,
1023300000063
в вашем городе
Владимир
(4922) 54-18-65