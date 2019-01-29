Бизнес-Целевой

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств (оборудование, транспортные средства, ремонт, модернизация, реконструкция основных средств, прочие цели)

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

ПВ — от 15%

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 10,9%

от 10,9% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,9% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,9% — до 5 000 000 руб.; +1 п. п. без страхования залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.

Материальное обеспечение имущество

Поручительство физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы при оформлении взимаются доп.комиссии; страхование имущества обязательно, при отсутствии страхования ставка увеличивается на 1 п.п

Дата актуализации 29.01.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Целевой» в 3 городах России