Коммерческий транспорт — просто!

Основные сведения Цель кредита приобретение новых и бывших в употреблении ТС с целью использования в хозяйственной деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—5 000 000

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 12,75%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,8%

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства требуется страхование залога

Поручительство поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ООО, ИП; для ИП возраст не менее 23 лет и не более 65; годовая выручка компании/ий не превышает 70 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы короткий срок рассмотрения заявки; невысокая, фиксированная ставка; первоначальный взнос не требуется Минусы единоразовая комиссия при выдаче кредита

Дата актуализации 17.03.2019 18:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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