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Крайинвестбанк, кредит для бизнеса

Коммерческий транспорт — просто!

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение новых и бывших в употреблении ТС с целью использования в хозяйственной деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—5 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12,75%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,8%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства

    требуется страхование залога

  • Поручительство
    поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
  • Форма выдачи
    кредит
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ООО, ИП; для ИП возраст не менее 23 лет и не более 65; годовая выручка компании/ий не превышает 70 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • короткий срок рассмотрения заявки;
    • невысокая, фиксированная ставка;
    • первоначальный взнос не требуется
    Минусы
    • единоразовая комиссия при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    17.03.2019 18:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческий транспорт — просто!» в 49 городах России

Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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