Коммерческий транспорт — просто!
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение новых и бывших в употреблении ТС с целью использования в хозяйственной деятельности
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
300 000—5 000 000
-
Срок кредита
6 мес.—5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
12,75%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,8%
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
-
Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
требуется страхование залога
-
Поручительство
поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
-
Форма выдачи
кредит
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ООО, ИП; для ИП возраст не менее 23 лет и не более 65; годовая выручка компании/ий не превышает 70 млн руб.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- короткий срок рассмотрения заявки;
- невысокая, фиксированная ставка;
- первоначальный взнос не требуется
- единоразовая комиссия при выдаче кредита
-
Дата актуализации
17.03.2019 18:03