Все просто!

Основные сведения Цель кредита приобретение или модернизация и ремонт оборудования; приобретение и/или ремонт недвижимости; приобретение и /или ремонт автотранспорта; арендные платежи, расходы на лицензирование и разрешительную документацию, на получение допусков к определенным видам работ и т. п.; пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—7 000 000

без залога до 1,5 млн рублей

Срок кредита 7 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,55%

итоговый размер ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,7%

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства

Поручительство поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ИП, ООО; для ИП возраст менее 23 лет и не более 65 лет; годовая выручка не превышает 70 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая ставка; короткий срок рассмотрения заявки Минусы единоразовая комиссия при выдаче кредита

Дата актуализации 17.03.2019 18:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Все просто!» в 49 городах России