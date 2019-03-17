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Крайинвестбанк, кредит для бизнеса

Все просто!

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение или модернизация и ремонт оборудования; приобретение и/или ремонт недвижимости; приобретение и /или ремонт автотранспорта; арендные платежи, расходы на лицензирование и разрешительную документацию, на получение допусков к определенным видам работ и т. п.; пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—7 000 000
    без залога до 1,5 млн рублей
  • Срок кредита
    7 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,55%
    итоговый размер ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,7%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства
  • Поручительство
    поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ИП, ООО; для ИП возраст менее 23 лет и не более 65 лет; годовая выручка не превышает 70 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая ставка;
    • короткий срок рассмотрения заявки
    Минусы
    • единоразовая комиссия при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    17.03.2019 18:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Все просто!» в 49 городах России

Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
Отделения и банкоматы
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