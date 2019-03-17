Все просто!
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение или модернизация и ремонт оборудования; приобретение и/или ремонт недвижимости; приобретение и /или ремонт автотранспорта; арендные платежи, расходы на лицензирование и разрешительную документацию, на получение допусков к определенным видам работ и т. п.; пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—7 000 000
без залога до 1,5 млн рублей
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Срок кредита
7 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,55%
итоговый размер ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,7%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
- транспортные средства
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Поручительство
поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ИП, ООО; для ИП возраст менее 23 лет и не более 65 лет; годовая выручка не превышает 70 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая ставка;
- короткий срок рассмотрения заявки
- единоразовая комиссия при выдаче кредита
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Дата актуализации
17.03.2019 18:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Все просто!» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
1022300000029
в вашем городе
Краснодар
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