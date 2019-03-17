Коммерческая ипотека — просто!

Основные сведения Цель кредита для приобретения недвижимости, которая является залоговым обеспечением по кредиту

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—5 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых 12,75%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,8%

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимое имущество

Поручительство поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов.

Форма выдачи кредит

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ООО, ИП; для ИП возраст не менее 23 лет и не более 65 лет; годовая выручка не превышает 70 млн руб

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая, фиксированная ставка; короткий срок рассмотрения заявки Минусы единоразовая комиссия при выдаче кредита

Дата актуализации 17.03.2019 18:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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