Коммерческая ипотека — просто!
Основные сведения
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Цель кредита
для приобретения недвижимости, которая является залоговым обеспечением по кредиту
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—5 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,75%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,8%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
недвижимое имущество
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Поручительство
поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов.
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Форма выдачи
кредит
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ООО, ИП; для ИП возраст не менее 23 лет и не более 65 лет; годовая выручка не превышает 70 млн руб
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая, фиксированная ставка;
- короткий срок рассмотрения заявки
- единоразовая комиссия при выдаче кредита
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Дата актуализации
17.03.2019 18:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека — просто!» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
1022300000029
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Краснодар
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