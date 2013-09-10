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Хакасский Муниципальный Банк, кредит для бизнеса

Коммерческая ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков; рефинансирование коммерческой ипотеки в сторонних банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 100 000 000
    при отсутствии первоначального взноса желателен дополнительный залог
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10—13,9%
    10% годовых при кредитовании до 1 года, 12% — на срок 1—7 лет при хорошем фин. состоянии, 13,9% — на срок 1—7 лет при среднем фин. состоянии компании
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    дополнительное обеспечение: залог имущества 3-их лиц — недвижимость, автотранспорт, оборудование, товары в обороте

  • Форма выдачи
    кредит

    наличными

  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка;
    • отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита, досрочное погашение
  • Дата актуализации
    05.03.2019 15:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
ОГРН
1021900002563
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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