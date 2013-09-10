Коммерческая ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков; рефинансирование коммерческой ипотеки в сторонних банках

Валюта рубли

Сумма кредита до 100 000 000

при отсутствии первоначального взноса желателен дополнительный залог

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 10—13,9%

10% годовых при кредитовании до 1 года, 12% — на срок 1—7 лет при хорошем фин. состоянии, 13,9% — на срок 1—7 лет при среднем фин. состоянии компании

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество дополнительное обеспечение: залог имущества 3-их лиц — недвижимость, автотранспорт, оборудование, товары в обороте

Форма выдачи кредит наличными

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка; отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита, досрочное погашение

Дата актуализации 05.03.2019 15:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 10 городах России