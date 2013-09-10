Коммерческая ипотека
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков; рефинансирование коммерческой ипотеки в сторонних банках
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 100 000 000
при отсутствии первоначального взноса желателен дополнительный залог
-
Срок кредита
до 7 лет
-
Ставка по кредиту годовых
10—13,9%
10% годовых при кредитовании до 1 года, 12% — на срок 1—7 лет при хорошем фин. состоянии, 13,9% — на срок 1—7 лет при среднем фин. состоянии компании
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Комиссии за обслуживание кредита
нет
-
Отсрочка начала погашения кредита
возможна
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
дополнительное обеспечение: залог имущества 3-их лиц — недвижимость, автотранспорт, оборудование, товары в обороте
-
Форма выдачи
кредит
наличными
-
Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита, досрочное погашение
-
Дата актуализации
05.03.2019 15:38