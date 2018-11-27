Рантье
Основные сведения
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Цель кредита
на любые бизнес-цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—30 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13,8%
от 6 месяцев до 2 лет включительно — от 14,2%; от 2 до 3 лет включительно — от 14,1%; свыше 3 лет — от 13,8%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
недвижимость
страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; в случае недостаточности обеспечения, возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры
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Поручительство
дополнительное обеспечение — поручительство собственников бизнеса; Поручительство супруги/а (при наличии) — для ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
ежемесячно с возможностью отсрочки в погашении основного долга; индивидуальный график учитывает особенности деятельности заемщика
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям банка; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита;
- различные способы кредитования;
- индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика;
- возможность отсрочки погашения основного долга
Особые ограничения
- на сайте банка указана только минимальная ставка
- требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов
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Дата актуализации
27.11.2018 16:08