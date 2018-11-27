Рантье

Основные сведения Цель кредита на любые бизнес-цели

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—30 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,8%

от 6 месяцев до 2 лет включительно — от 14,2%; от 2 до 3 лет включительно — от 14,1%; свыше 3 лет — от 13,8%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение недвижимость страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; в случае недостаточности обеспечения, возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры

Поручительство дополнительное обеспечение — поручительство собственников бизнеса; Поручительство супруги/а (при наличии) — для ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график ежемесячно с возможностью отсрочки в погашении основного долга; индивидуальный график учитывает особенности деятельности заемщика

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям банка; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита; различные способы кредитования; индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика; возможность отсрочки погашения основного долга Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка Особые ограничения требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов

Дата актуализации 27.11.2018 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рантье» в 11 городах России