На оборотный капитал
Основные сведения
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Цель кредита
для расчетов с поставщиками, для приобретения товаров, сырья, оборудования, на прочее пополнение оборотных средств и финансирование текущих расходов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—30 000 000
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Срок кредита
6 мес.—1 год и 6 мес.
срок действия транша зависит от специфики финансово-хозяйственной деятельности
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Ставка по кредиту годовых
от 16,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- товары в обороте
- транспортные средства
страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры
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Поручительство
поручительство собственников бизнеса; поручительство супруги/а (при наличии) — ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
ежемесячно с возможностью отсрочки в погашении основного долга до 6 мес.; индивидуальный график учитывает особенности (сезонность, иные факторы) ведения деятельности заемщика
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Условия досрочного погашения
без комиссий, штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; отсутствие отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям, установленным банком; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные способы кредитования;
- возможность отсрочки погашения основного долга до 6-ти месяцев;
- досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений;
- индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика
Особые ограничения
- на сайте банка указана только минимальная ставка
- требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов
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Дата актуализации
27.11.2018 16:13