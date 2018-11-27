На оборотный капитал

Основные сведения Цель кредита для расчетов с поставщиками, для приобретения товаров, сырья, оборудования, на прочее пополнение оборотных средств и финансирование текущих расходов

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—30 000 000

Срок кредита 6 мес.—1 год и 6 мес.

срок действия транша зависит от специфики финансово-хозяйственной деятельности

Ставка по кредиту годовых от 16,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение недвижимость товары в обороте транспортные средства страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры

Поручительство поручительство собственников бизнеса; поручительство супруги/а (при наличии) — ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график ежемесячно с возможностью отсрочки в погашении основного долга до 6 мес.; индивидуальный график учитывает особенности (сезонность, иные факторы) ведения деятельности заемщика

Условия досрочного погашения без комиссий, штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; отсутствие отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям, установленным банком; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные способы кредитования; возможность отсрочки погашения основного долга до 6-ти месяцев; досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений; индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка Особые ограничения требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов

Дата актуализации 27.11.2018 16:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На оборотный капитал» в 11 городах России