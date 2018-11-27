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Сургутнефтегазбанк, кредит для бизнеса

Кредит на кредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    на рефинансирование
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—30 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,1%
    от 14,2% годовых при сроке кредита до 2-х лет, от 14,1% — свыше 2-х лет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • спецтехника
    • транспортные средства

    залог имущества, являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту; страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры

  • Поручительство
    поручительство собственников бизнеса; поручительство супруги/а (при наличии) — для ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    периодическими платежами (могут учитывать особенности ведения деятельности заемщика — индивидуальный график)

  • Условия досрочного погашения
    досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; отсутствие отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям, установленным банком; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений;
    • отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита;
    • индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
    Особые ограничения
    • требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов
  • Дата актуализации
    27.11.2018 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Кредит на кредит» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Сайт
www.sngb.ru
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Телефоны
(3462) 39-88-88

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