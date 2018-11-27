Кредит на кредит
Основные сведения
-
Цель кредита
на рефинансирование
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—30 000 000
-
Срок кредита
6 мес.—3 года
-
Ставка по кредиту годовых
от 14,1%
от 14,2% годовых при сроке кредита до 2-х лет, от 14,1% — свыше 2-х лет
-
Комиссии за обслуживание кредита
нет
-
Отсрочка начала погашения кредита
нет
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- спецтехника
- транспортные средства
залог имущества, являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту; страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры
-
Поручительство
поручительство собственников бизнеса; поручительство супруги/а (при наличии) — для ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
индивидуальный график
периодическими платежами (могут учитывать особенности ведения деятельности заемщика — индивидуальный график)
-
Условия досрочного погашения
досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; отсутствие отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям, установленным банком; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений;
- отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита;
- индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика
Особые ограничения
- на сайте банка указана только минимальная ставка
- требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов
-
Дата актуализации
27.11.2018 16:11