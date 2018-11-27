Кредит на кредит

Основные сведения Цель кредита на рефинансирование

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—30 000 000

Срок кредита 6 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 14,1%

от 14,2% годовых при сроке кредита до 2-х лет, от 14,1% — свыше 2-х лет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение недвижимость спецтехника транспортные средства залог имущества, являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту; страхование предмета залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка; возможно предоставление поручительства Фонда поддержки предпринимательства Югры

Поручительство поручительство собственников бизнеса; поручительство супруги/а (при наличии) — для ИП; поручительство основных компаний (лиц) группы, являющихся собственниками основных активов группы (материальных активов и/или денежных потоков)

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график периодическими платежами (могут учитывать особенности ведения деятельности заемщика — индивидуальный график)

Условия досрочного погашения досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 400 млн руб.; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; отсутствие отрицательной кредитной истории; финансовое состояние заемщика должно соответствовать критериям, установленным банком; достаточность у заемщика денежных потоков для обслуживания и погашения кредита, обоснованность финансового прогноза заемщика с учетом особенностей деятельности заемщика (сезонность, отраслевая принадлежность и пр.)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без комиссий, штрафов и ограничений; отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита; индивидуальный график погашения кредита, учитывающий особенности деятельности заемщика Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка Особые ограничения требуется открытие заемщиком расчетного счета в банке и поддержание оборотов по расчетному счету в сумме не менее суммы кредита и процентов

Дата актуализации 27.11.2018 16:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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