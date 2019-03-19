Техника с пробегом

Основные сведения Цель кредита покупка транспортных средств с пробегом (грузовых автомобилей, автобусов), специализированной самоходной техники с пробегом, подлежащей регистрации в органах Гостехнадзора

Валюта рубли

Сумма кредита до 60 000 000

до 70% от оценочной стоимости приобретаемых транспортных средств / спецтехники

Срок кредита до 4 лет

Ставка по кредиту годовых 14%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. (мин. 5 000 руб. для ИП)

Комиссии за обслуживание кредита до 1% от суммы кредита за изменение условий кредитования

Материальное обеспечение поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства требуется страхование для всех видов транспортных средств

Поручительство финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов); для ИП поручительство супруга(и), по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно установление индивидуального графика погашения Минусы комиссия за выдачу и обслуживание кредита Особые ограничения программа кредитования не распространяется ЮЛ и ИП, осуществляющих услуги по финансовой аренде (лизингу; возраст транспортного средства / спецтехники на момент окончания кредитного договора не может превышать 8 лет

Дата актуализации 19.03.2019 17:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Техника с пробегом» в 22 городах России