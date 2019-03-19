Техника с пробегом
Основные сведения
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Цель кредита
покупка транспортных средств с пробегом (грузовых автомобилей, автобусов), специализированной самоходной техники с пробегом, подлежащей регистрации в органах Гостехнадзора
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 60 000 000
до 70% от оценочной стоимости приобретаемых транспортных средств / спецтехники
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Срок кредита
до 4 лет
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Ставка по кредиту годовых
14%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. (мин. 5 000 руб. для ИП)
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Комиссии за обслуживание кредита
до 1% от суммы кредита за изменение условий кредитования
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Материальное обеспечение
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
требуется страхование для всех видов транспортных средств
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Поручительство
финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов); для ИП поручительство супруга(и), по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно установление индивидуального графика погашения
Особые ограничения
- комиссия за выдачу и обслуживание кредита
- программа кредитования не распространяется ЮЛ и ИП, осуществляющих услуги по финансовой аренде (лизингу; возраст транспортного средства / спецтехники на момент окончания кредитного договора не может превышать 8 лет
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Дата актуализации
19.03.2019 17:10