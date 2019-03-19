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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Техника с пробегом

Основные сведения

  • Цель кредита
    покупка транспортных средств с пробегом (грузовых автомобилей, автобусов), специализированной самоходной техники с пробегом, подлежащей регистрации в органах Гостехнадзора
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 60 000 000
    до 70% от оценочной стоимости приобретаемых транспортных средств / спецтехники
  • Срок кредита
    до 4 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    14%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. (мин. 5 000 руб. для ИП)
  • Комиссии за обслуживание кредита
    до 1% от суммы кредита за изменение условий кредитования
  • Материальное обеспечение
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    требуется страхование для всех видов транспортных средств

  • Поручительство
    финансовое поручительство руководителя(ей) / собственника(ов); для ИП поручительство супруга(и), по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно установление индивидуального графика погашения
    Минусы
    • комиссия за выдачу и обслуживание кредита
    Особые ограничения
    • программа кредитования не распространяется ЮЛ и ИП, осуществляющих услуги по финансовой аренде (лизингу; возраст транспортного средства / спецтехники на момент окончания кредитного договора не может превышать 8 лет
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Техника с пробегом» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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