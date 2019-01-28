Залоговое имущество
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение объектов недвижимости, находящихся в залоге у банка
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
ПВ от 5% стоимости приобретаемого объекта недвижимости
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 11%
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
при недостаточном обеспечении банком может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ
-
Поручительство
поручительство собственников бизнеса; поручительство супруга/супруги для ИП
-
Форма выдачи
кредит
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
- на сайте банка указана только минимальная ставка
-
Дата актуализации
28.01.2019 16:41