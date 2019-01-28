Залоговое имущество

Основные сведения Цель кредита приобретение объектов недвижимости, находящихся в залоге у банка

Валюта рубли

Сумма кредита ПВ от 5% стоимости приобретаемого объекта недвижимости

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства при недостаточном обеспечении банком может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ

Поручительство поручительство собственников бизнеса; поручительство супруга/супруги для ИП

Форма выдачи кредит

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка

Дата актуализации 28.01.2019 16:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Залоговое имущество» в 3 городах России