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Аверс, кредит для бизнеса

Залоговое имущество

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение объектов недвижимости, находящихся в залоге у банка
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    ПВ от 5% стоимости приобретаемого объекта недвижимости
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства

    при недостаточном обеспечении банком может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ

  • Поручительство
    поручительство собственников бизнеса; поручительство супруга/супруги для ИП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
  • Дата актуализации
    28.01.2019 16:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Залоговое имущество» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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