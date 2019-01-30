С минимальным пакетом документов
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение и ремонт основных фондов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—2 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13,9%
в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
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Форма выдачи
кредит
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; финансовый результат должен иметь положительное значение; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без ограничений;
- быстрое рассмотрение заявки
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- кредит может быть выдан предприятию, работающему не менее 12 мес
- основной бизнес и залог расположены в городе, в котором находится кредитное подразделение банка;
- для всех клиентов, получивших одобрение кредита в период с 18 июня по 16 июля 2018 сроком до 3 лет, возможно снижение ставки на 1,5 п.п.
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Дата актуализации
30.01.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «С минимальным пакетом документов» в 26 городах России
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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