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Примсоцбанк, кредит для бизнеса

С минимальным пакетом документов

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение и ремонт основных фондов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—2 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,9%
    в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства
  • Форма выдачи
    кредит
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; финансовый результат должен иметь положительное значение; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без ограничений;
    • быстрое рассмотрение заявки
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита;
    • кредит может быть выдан предприятию, работающему не менее 12 мес
    Особые ограничения
    • основной бизнес и залог расположены в городе, в котором находится кредитное подразделение банка;
    • для всех клиентов, получивших одобрение кредита в период с 18 июня по 16 июля 2018 сроком до 3 лет, возможно снижение ставки на 1,5 п.п.
  • Дата актуализации
    30.01.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «С минимальным пакетом документов» в 26 городах России

Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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