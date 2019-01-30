С минимальным пакетом документов

Основные сведения Цель кредита приобретение и ремонт основных фондов

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—2 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,9%

в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства

Форма выдачи кредит

Условия досрочного погашения без ограничений

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; финансовый результат должен иметь положительное значение; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без ограничений; быстрое рассмотрение заявки Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; кредит может быть выдан предприятию, работающему не менее 12 мес Особые ограничения основной бизнес и залог расположены в городе, в котором находится кредитное подразделение банка; для всех клиентов, получивших одобрение кредита в период с 18 июня по 16 июля 2018 сроком до 3 лет, возможно снижение ставки на 1,5 п.п.

Дата актуализации 30.01.2019 14:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «С минимальным пакетом документов» в 26 городах России