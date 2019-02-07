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Руснарбанк, кредит для бизнеса

Под залог недвижимости

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, финансирование расходов на исполнение заключенных контрактов); проведение рекламной кампании и финансирование прочих операционных расходов; инвестиции в основные средства, используемые в бизнесе; приобретение имущества; рефинансирование кредитов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—35 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    мин. 2% единовременно в момент выдачи кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    2 месяца; возможно отсрочить погашение до 25% основного долга до даты полного возврата кредита
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    1
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость

    нахождение недвижимости на территории Москвы и МО; обязательное страхование имущества, передаваемого в залог

  • Поручительство
    основных собственников бизнеса (доля от 50%), компании — при оформлении кредита на физическое лицо, любых третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга;
    • длительный срок и крупная сумма финансирования
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
  • Дата актуализации
    07.02.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог недвижимости» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
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Телефоны
(495) 664-88-00

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