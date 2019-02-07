Под залог недвижимости

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, финансирование расходов на исполнение заключенных контрактов); проведение рекламной кампании и финансирование прочих операционных расходов; инвестиции в основные средства, используемые в бизнесе; приобретение имущества; рефинансирование кредитов

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—35 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита мин. 2% единовременно в момент выдачи кредита

Отсрочка начала погашения кредита 2 месяца; возможно отсрочить погашение до 25% основного долга до даты полного возврата кредита

Срок рассмотрения заявки, дней 1

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость нахождение недвижимости на территории Москвы и МО; обязательное страхование имущества, передаваемого в залог

Поручительство основных собственников бизнеса (доля от 50%), компании — при оформлении кредита на физическое лицо, любых третьих лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга; длительный срок и крупная сумма финансирования Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка

Дата актуализации 07.02.2019 16:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог недвижимости» в 4 городах России