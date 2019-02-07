Под залог недвижимости
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, финансирование расходов на исполнение заключенных контрактов); проведение рекламной кампании и финансирование прочих операционных расходов; инвестиции в основные средства, используемые в бизнесе; приобретение имущества; рефинансирование кредитов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—35 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
мин. 2% единовременно в момент выдачи кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
2 месяца; возможно отсрочить погашение до 25% основного долга до даты полного возврата кредита
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Срок рассмотрения заявки, дней
1
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- недвижимость
нахождение недвижимости на территории Москвы и МО; обязательное страхование имущества, передаваемого в залог
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Поручительство
основных собственников бизнеса (доля от 50%), компании — при оформлении кредита на физическое лицо, любых третьих лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга;
- длительный срок и крупная сумма финансирования
- на сайте банка указана только минимальная ставка
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Дата актуализации
07.02.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог недвижимости» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
в вашем городе
Москва
(495) 664-88-00