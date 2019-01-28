Государственный заказ

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок цен по размещению заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

Валюта рубли

Сумма кредита не более 5% от начальной цены лота/контракта

Срок кредита до 6 мес.

до 90 дней для кредита, до 180 дней для кредитной линии (транши - до 90 дней)

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство поручительство основных собственников бизнеса; возможно предоставление гарантий и/или поручительств любых третьих лиц, платежеспособность которых подтверждена анализом финансово-хозяйственной деятельности; возможно предоставление поручительства специализированных фондов поддержки предпринимательства (содействия кредитованию малого бизнеса)

Форма выдачи кредит кредитная линия кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности

Режим погашения индивидуальный график погашение каждого кредита (транша) через 90 дней, но не позднее дня возврата обеспечительных средств по конкурсным заявкам

Условия досрочного погашения допускается

Требования к заемщику ИП или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое лицо (группа взаимосвязанных лиц); третье лицо: физическое лицо, ИП или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое лицо при предоставлении им обеспечения своевременного возврата кредита заемщиком (залог, поручительство, гарантия, страхование)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы нет ограничений по сроку существования бизнеса; различные способы кредитования; без залога Минусы комиссия за выдачу кредита; банком указана только минимальная ставка

Дата актуализации 28.01.2019 14:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Государственный заказ» в 5 городах России