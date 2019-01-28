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Александровский, кредит для бизнеса

Государственный заказ

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок цен по размещению заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более 5% от начальной цены лота/контракта
  • Срок кредита
    до 6 мес.
    до 90 дней для кредита, до 180 дней для кредитной линии (транши - до 90 дней)
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,5% от суммы кредита
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    поручительство основных собственников бизнеса; возможно предоставление гарантий и/или поручительств любых третьих лиц, платежеспособность которых подтверждена анализом финансово-хозяйственной деятельности; возможно предоставление поручительства специализированных фондов поддержки предпринимательства (содействия кредитованию малого бизнеса)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение каждого кредита (транша) через 90 дней, но не позднее дня возврата обеспечительных средств по конкурсным заявкам

  • Условия досрочного погашения
    допускается
  • Требования к заемщику
    ИП или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое лицо (группа взаимосвязанных лиц); третье лицо: физическое лицо, ИП или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое лицо при предоставлении им обеспечения своевременного возврата кредита заемщиком (залог, поручительство, гарантия, страхование)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • нет ограничений по сроку существования бизнеса;
    • различные способы кредитования;
    • без залога
    Минусы
    • комиссия за выдачу кредита;
    • банком указана только минимальная ставка
  • Дата актуализации
    28.01.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Государственный заказ» в 5 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
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