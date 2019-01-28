Государственный заказ
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявки на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок цен по размещению заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более 5% от начальной цены лота/контракта
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Срок кредита
до 6 мес.
до 90 дней для кредита, до 180 дней для кредитной линии (транши - до 90 дней)
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% от суммы кредита
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
поручительство основных собственников бизнеса; возможно предоставление гарантий и/или поручительств любых третьих лиц, платежеспособность которых подтверждена анализом финансово-хозяйственной деятельности; возможно предоставление поручительства специализированных фондов поддержки предпринимательства (содействия кредитованию малого бизнеса)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
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Режим погашения
индивидуальный график
погашение каждого кредита (транша) через 90 дней, но не позднее дня возврата обеспечительных средств по конкурсным заявкам
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Условия досрочного погашения
допускается
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Требования к заемщику
ИП или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое лицо (группа взаимосвязанных лиц); третье лицо: физическое лицо, ИП или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое лицо при предоставлении им обеспечения своевременного возврата кредита заемщиком (залог, поручительство, гарантия, страхование)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- нет ограничений по сроку существования бизнеса;
- различные способы кредитования;
- без залога
- комиссия за выдачу кредита;
- банком указана только минимальная ставка
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Дата актуализации
28.01.2019 14:14