Бизнес-Партнер
Основные сведения
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Цель кредита
на развитие бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—5 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
19—21%
-3 п. п. при страхования жизни; −1 п. п. при наличии у клиента двух любых действующих банковских продуктов (эквайринг, зарплатный проект, пакетный тариф, корпоративная карта), а также при наличии положительной кредитной истории в банке за последние 180 дней
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
отсутствует
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
собственника бизнеса и руководителей предприятия юридического лица; для ИП дополнительно поручительство одного из членов семьи (в случае невозможности предоставления поручительства ни одним из членов семьи необходимо предоставление поручительства третьего лица или обязательное условие страхования жизни и здоровья заемщика)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
ИП, ЮЛ с годовой выручкой до 120 млн руб.; безубыточная деятельность; отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок по расчетным счетам в банках; возраст от 27 лет до 65 лет (на момент погашения кредита); наличие постоянной/временной регистрации со сроком окончания не менее срока кредитования — на территории РФ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- отсутствует комиссия за выдачу кредита
Особые ограничения
- срок существования компании не менее 24 месяцев
- наличие расчетного счета в банке
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Дата актуализации
11.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Партнер» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
в вашем городе
Москва
(4112) 34-36-62