Бизнес-Партнер

Основные сведения Цель кредита на развитие бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—5 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 19—21%

-3 п. п. при страхования жизни; −1 п. п. при наличии у клиента двух любых действующих банковских продуктов (эквайринг, зарплатный проект, пакетный тариф, корпоративная карта), а также при наличии положительной кредитной истории в банке за последние 180 дней

Комиссии при оформлении / выдаче кредита отсутствует

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство собственника бизнеса и руководителей предприятия юридического лица; для ИП дополнительно поручительство одного из членов семьи (в случае невозможности предоставления поручительства ни одним из членов семьи необходимо предоставление поручительства третьего лица или обязательное условие страхования жизни и здоровья заемщика)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику ИП, ЮЛ с годовой выручкой до 120 млн руб.; безубыточная деятельность; отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок по расчетным счетам в банках; возраст от 27 лет до 65 лет (на момент погашения кредита); наличие постоянной/временной регистрации со сроком окончания не менее срока кредитования — на территории РФ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; отсутствует комиссия за выдачу кредита Минусы срок существования компании не менее 24 месяцев Особые ограничения наличие расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Партнер» в 19 городах России