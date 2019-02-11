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Алмазэргиэнбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-Партнер

Основные сведения

  • Цель кредита
    на развитие бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    19—21%
    -3 п. п. при страхования жизни; −1 п. п. при наличии у клиента двух любых действующих банковских продуктов (эквайринг, зарплатный проект, пакетный тариф, корпоративная карта), а также при наличии положительной кредитной истории в банке за последние 180 дней
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    отсутствует
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    собственника бизнеса и руководителей предприятия юридического лица; для ИП дополнительно поручительство одного из членов семьи (в случае невозможности предоставления поручительства ни одним из членов семьи необходимо предоставление поручительства третьего лица или обязательное условие страхования жизни и здоровья заемщика)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    24 месяца
  • Требования к заемщику
    ИП, ЮЛ с годовой выручкой до 120 млн руб.; безубыточная деятельность; отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок по расчетным счетам в банках; возраст от 27 лет до 65 лет (на момент погашения кредита); наличие постоянной/временной регистрации со сроком окончания не менее срока кредитования — на территории РФ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • отсутствует комиссия за выдачу кредита
    Минусы
    • срок существования компании не менее 24 месяцев
    Особые ограничения
    • наличие расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Партнер» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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