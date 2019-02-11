Под залог техники/оборудования
Основные сведения
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Цель кредита
покупка техники/оборудования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
700 000—10 000 000
до 70% от стоимости приобретаемой техники / оборудования
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Срок кредита
до 5 лет
до 5 лет для новой техники/оборудования и/или б/у с годом выпуска не ранее 2016; до 1 года для б/у техники и оборудования, которое монтируется (технологические линии, имеющие стационарное исполнение и неразрывно связанные с помещением в котором они установлены (встраиваемые))
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Ставка по кредиту годовых
от 15%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
3% за неиспользуемый лимит выдачи
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день
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Материальное обеспечение
- оборудование
- приобретаемое имущество
- спецтехника
требуется страхование залога
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Поручительство
физического лица/руководителя и/или юридического лица — собственника бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 2 млрд. руб.; численность персонала до 250 человек; доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), общественных и религиозных организаций и фондов до 25%, доля участия прочих ЮЛ до 49%; безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания кредитования
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные способы погашения кредита
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает;
- наличие комиссии за выдачу кредита
- требуется открытие расчетного счета в банке
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Дата актуализации
11.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог техники/оборудования» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
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