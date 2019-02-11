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Алмазэргиэнбанк, кредит для бизнеса

Под залог техники/оборудования

Основные сведения

  • Цель кредита
    покупка техники/оборудования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    700 000—10 000 000
    до 70% от стоимости приобретаемой техники / оборудования
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 5 лет для новой техники/оборудования и/или б/у с годом выпуска не ранее 2016; до 1 года для б/у техники и оборудования, которое монтируется (технологические линии, имеющие стационарное исполнение и неразрывно связанные с помещением в котором они установлены (встраиваемые))
  • Ставка по кредиту годовых
    от 15%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита
  • Комиссии за обслуживание кредита
    3% за неиспользуемый лимит выдачи
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день
  • Материальное обеспечение
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника

    требуется страхование залога

  • Поручительство
    физического лица/руководителя и/или юридического лица — собственника бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка до 2 млрд. руб.; численность персонала до 250 человек; доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), общественных и религиозных организаций и фондов до 25%, доля участия прочих ЮЛ до 49%; безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания кредитования
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные способы погашения кредита
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает;
    • наличие комиссии за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог техники/оборудования» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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