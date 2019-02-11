Под залог техники/оборудования

Основные сведения Цель кредита покупка техники/оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита 700 000—10 000 000

до 70% от стоимости приобретаемой техники / оборудования

Срок кредита до 5 лет

до 5 лет для новой техники/оборудования и/или б/у с годом выпуска не ранее 2016; до 1 года для б/у техники и оборудования, которое монтируется (технологические линии, имеющие стационарное исполнение и неразрывно связанные с помещением в котором они установлены (встраиваемые))

Ставка по кредиту годовых от 15%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита 3% за неиспользуемый лимит выдачи

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день

Материальное обеспечение оборудование приобретаемое имущество спецтехника требуется страхование залога

Поручительство физического лица/руководителя и/или юридического лица — собственника бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 2 млрд. руб.; численность персонала до 250 человек; доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), общественных и религиозных организаций и фондов до 25%, доля участия прочих ЮЛ до 49%; безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные способы погашения кредита Минусы макс. ставку банк не указывает; наличие комиссии за выдачу кредита Особые ограничения требуется открытие расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 14:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог техники/оборудования» в 19 городах России