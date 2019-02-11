Возмещение капитальных затрат

Основные сведения Цель кредита возмещение капитальных затрат за последние 12 месяцев за счет собственных оборотных средств заемщика; восполнение оборотных средств, отвлеченных на осуществление закупки оборудования, агрегатов, техники, модернизацию и расширение производства, приобретение объектов недвижимости и их реконструкцию, осуществление строительного процесса

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента)

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,45%

зависит от финансового положения клиента, срока кредитования, предоставляемого обеспечения и иных факторов

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% (0,7% при сумме кредита от 50 млн руб.) от суммы кредита, мин. 10 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита 3% годовых от суммы неиспользованного лимита за конкретный срок

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день

Материальное обеспечение гарантии недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства ценные бумаги требуется страхование залога; банк может потребовать страхование жизни и трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса

Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица; поручительство гарантийных фондов; гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) перечисление на расчетный счет заемщика, открытый в банке

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 2 млрд. руб.; численность персонала до 250 человек; доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образован ий), общественных и религиозных организаций и фондов до 25%, доля участия прочих ЮЛ до 49%; безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания срока кредита; наличие документально подтвержденных капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных оборотных средств

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; длительный срок финансирования Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка; комиссия за оформление кредитной сделки Особые ограничения наличие открытого расчетного счета в банке; кредитные средства не должны быть направлены на погашение займов и/или кредитов, на предоставление займов и/или кредитов

Дата актуализации 11.02.2019 15:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Возмещение капитальных затрат» в 19 городах России