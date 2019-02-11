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Алмазэргиэнбанк, кредит для бизнеса

Возмещение капитальных затрат

Основные сведения

  • Цель кредита
    возмещение капитальных затрат за последние 12 месяцев за счет собственных оборотных средств заемщика; восполнение оборотных средств, отвлеченных на осуществление закупки оборудования, агрегатов, техники, модернизацию и расширение производства, приобретение объектов недвижимости и их реконструкцию, осуществление строительного процесса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента)
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,45%
    зависит от финансового положения клиента, срока кредитования, предоставляемого обеспечения и иных факторов
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% (0,7% при сумме кредита от 50 млн руб.) от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    3% годовых от суммы неиспользованного лимита за конкретный срок
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • транспортные средства
    • ценные бумаги

    требуется страхование залога; банк может потребовать страхование жизни и трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса

  • Поручительство
    физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица; поручительство гарантийных фондов; гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

    перечисление на расчетный счет заемщика, открытый в банке

  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка до 2 млрд. руб.; численность персонала до 250 человек; доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образован ий), общественных и религиозных организаций и фондов до 25%, доля участия прочих ЮЛ до 49%; безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания срока кредита; наличие документально подтвержденных капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных оборотных средств
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога;
    • длительный срок финансирования
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка;
    • комиссия за оформление кредитной сделки
    Особые ограничения
    • наличие открытого расчетного счета в банке;
    • кредитные средства не должны быть направлены на погашение займов и/или кредитов, на предоставление займов и/или кредитов
  • Дата актуализации
    11.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Возмещение капитальных затрат» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
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Телефоны
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