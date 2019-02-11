Возмещение капитальных затрат
Основные сведения
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Цель кредита
возмещение капитальных затрат за последние 12 месяцев за счет собственных оборотных средств заемщика; восполнение оборотных средств, отвлеченных на осуществление закупки оборудования, агрегатов, техники, модернизацию и расширение производства, приобретение объектов недвижимости и их реконструкцию, осуществление строительного процесса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента)
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,45%
зависит от финансового положения клиента, срока кредитования, предоставляемого обеспечения и иных факторов
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% (0,7% при сумме кредита от 50 млн руб.) от суммы кредита, мин. 10 000 руб.
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Комиссии за обслуживание кредита
3% годовых от суммы неиспользованного лимита за конкретный срок
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день
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Материальное обеспечение
- гарантии
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
- ценные бумаги
требуется страхование залога; банк может потребовать страхование жизни и трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса
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Поручительство
физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица; поручительство гарантийных фондов; гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
перечисление на расчетный счет заемщика, открытый в банке
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 2 млрд. руб.; численность персонала до 250 человек; доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образован ий), общественных и религиозных организаций и фондов до 25%, доля участия прочих ЮЛ до 49%; безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год; отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками; максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания срока кредита; наличие документально подтвержденных капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных оборотных средств
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога;
- длительный срок финансирования
Особые ограничения
- на сайте банка указана только минимальная ставка;
- комиссия за оформление кредитной сделки
- наличие открытого расчетного счета в банке;
- кредитные средства не должны быть направлены на погашение займов и/или кредитов, на предоставление займов и/или кредитов
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Дата актуализации
11.02.2019 15:00