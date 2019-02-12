Бизнес-Оборотный Капитал

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей (производственной) деятельности; приобретение сырья, материалов; выплата заработной платы; оплата коммунальных услуг, арендной платы и других услуг; оплата текущих ремонтных работ и пр.

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—20 000 000

Срок кредита 6 мес.—2 года

Ставка по кредиту годовых от 10%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита отсутствуют

Отсрочка начала погашения кредита для кредитов на срок до 12 месяцев: до 6 месяцев; для кредитов на срок свыше 12 месяцев: до 9 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса требуется страхование залога

Поручительство для заемщиков — юридических лиц: поручительство бенефициарных владельцев и/или собственников бизнеса заемщика; для заемщиков — ИП: поручительство супруга или другого члена семьи заемщика, другого физического лица

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику юрлица; ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы на сайте банка указана только минимальная ставка; отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита Минусы требуется страхование залога; небольшой срок кредитования

Дата актуализации 12.02.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Оборотный Капитал» в 7 городах России