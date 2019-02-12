Вход
Банк «Санкт-Петербург», кредит для бизнеса

Бизнес-Оборотный Капитал

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей (производственной) деятельности; приобретение сырья, материалов; выплата заработной платы; оплата коммунальных услуг, арендной платы и других услуг; оплата текущих ремонтных работ и пр.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—20 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—2 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    отсутствуют
  • Отсрочка начала погашения кредита
    для кредитов на срок до 12 месяцев: до 6 месяцев; для кредитов на срок свыше 12 месяцев: до 9 месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    требуется страхование залога

  • Поручительство
    для заемщиков — юридических лиц: поручительство бенефициарных владельцев и/или собственников бизнеса заемщика; для заемщиков — ИП: поручительство супруга или другого члена семьи заемщика, другого физического лица
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    юрлица; ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка;
    • отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита
    Минусы
    • требуется страхование залога;
    • небольшой срок кредитования
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Оборотный Капитал» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса