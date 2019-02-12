Бизнес-Оборотный Капитал
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей (производственной) деятельности; приобретение сырья, материалов; выплата заработной платы; оплата коммунальных услуг, арендной платы и других услуг; оплата текущих ремонтных работ и пр.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—20 000 000
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Срок кредита
6 мес.—2 года
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Ставка по кредиту годовых
от 10%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
отсутствуют
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Отсрочка начала погашения кредита
для кредитов на срок до 12 месяцев: до 6 месяцев; для кредитов на срок свыше 12 месяцев: до 9 месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
требуется страхование залога
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Поручительство
для заемщиков — юридических лиц: поручительство бенефициарных владельцев и/или собственников бизнеса заемщика; для заемщиков — ИП: поручительство супруга или другого члена семьи заемщика, другого физического лица
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
юрлица; ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- на сайте банка указана только минимальная ставка;
- отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание кредита
- требуется страхование залога;
- небольшой срок кредитования
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Дата актуализации
12.02.2019 17:57