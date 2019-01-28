Торговый без залога

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

до 1 000 000 руб. без залога

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых 11,5—17,5%

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество до 1 млн. рублей залог не требуется; от 1 до 3 млн руб. — сниженные требования к размеру обеспечения

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на: погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога до 1 млн рублей Минусы небольшой срок кредитования

Дата актуализации 28.01.2019 13:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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