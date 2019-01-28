Торговый без залога
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
до 1 000 000 руб. без залога
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
11,5—17,5%
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
до 1 млн. рублей залог не требуется; от 1 до 3 млн руб. — сниженные требования к размеру обеспечения
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на: погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога до 1 млн рублей
- небольшой срок кредитования
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Дата актуализации
28.01.2019 13:25