Оборотные средства
Основные сведения
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Цель кредита
для пополнения оборотных средств, для расчетов с поставщиками и подрядчиками, для приобретения ТМЦ, для выплаты заработной платы, для выплаты налогов, для участия в аукционах и тендерах, для обеспечения контрактов, для прочих расчетов, связанных с текущей производственной деятельностью
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 200 000
не более 20% от ежемесячных поступлений в виде выручки на расчетный счет по овердрафту
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Срок кредита
до 1 года
срок транша по овердрафту - 1 мес.
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Ставка по кредиту годовых
от 11,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
5 000—20 000 руб. в зависимости от суммы лимита КЛ с лимитом выдачи; 10 000—30 000 руб. в зависимости от суммы лимита КЛ с лимитом задолженности / овердрафта
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
страхование предмета залога не требуется
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Поручительство
дополнительное — предоставление поручительства основными учредителями бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
- овердрафт
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
возможно досрочное погашение
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- индивидуальный график погашения кредита;
- различные способы кредитования;
- отсутствует мораторий на досрочное погашение кредита
Особые ограничения
- на сайте банка указана только минимальная ставка
- преимущество в кредитовании отдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке
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Дата актуализации
16.01.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
1025900000510
в вашем городе
Пермь
(342) 291-03-10