Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита для пополнения оборотных средств, для расчетов с поставщиками и подрядчиками, для приобретения ТМЦ, для выплаты заработной платы, для выплаты налогов, для участия в аукционах и тендерах, для обеспечения контрактов, для прочих расчетов, связанных с текущей производственной деятельностью

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

не более 20% от ежемесячных поступлений в виде выручки на расчетный счет по овердрафту

Срок кредита до 1 года

срок транша по овердрафту - 1 мес.

Ставка по кредиту годовых от 11,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 5 000—20 000 руб. в зависимости от суммы лимита КЛ с лимитом выдачи; 10 000—30 000 руб. в зависимости от суммы лимита КЛ с лимитом задолженности / овердрафта

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства страхование предмета залога не требуется

Поручительство дополнительное — предоставление поручительства основными учредителями бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) овердрафт

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения возможно досрочное погашение

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы индивидуальный график погашения кредита; различные способы кредитования; отсутствует мораторий на досрочное погашение кредита Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка Особые ограничения преимущество в кредитовании отдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке

Дата актуализации 16.01.2019 15:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 1 городе России