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Пермь, кредит для бизнеса

Оборотные средства

Основные сведения

  • Цель кредита
    для пополнения оборотных средств, для расчетов с поставщиками и подрядчиками, для приобретения ТМЦ, для выплаты заработной платы, для выплаты налогов, для участия в аукционах и тендерах, для обеспечения контрактов, для прочих расчетов, связанных с текущей производственной деятельностью
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 200 000
    не более 20% от ежемесячных поступлений в виде выручки на расчетный счет по овердрафту
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша по овердрафту - 1 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    5 000—20 000 руб. в зависимости от суммы лимита КЛ с лимитом выдачи; 10 000—30 000 руб. в зависимости от суммы лимита КЛ с лимитом задолженности / овердрафта
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства

    страхование предмета залога не требуется

  • Поручительство
    дополнительное — предоставление поручительства основными учредителями бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
    • овердрафт
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    возможно досрочное погашение
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • индивидуальный график погашения кредита;
    • различные способы кредитования;
    • отсутствует мораторий на досрочное погашение кредита
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
    Особые ограничения
    • преимущество в кредитовании отдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
ОГРН
1025900000510
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Телефоны
(342) 291-03-10

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