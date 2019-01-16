Основные средства и инвестиции

Основные сведения Цель кредита для приобретения основных средств, инвестиционных целей, для модернизации производства, для приобретения производственного оборудования, для приобретения транспортных средств, для приобретения недвижимости, для ремонта, реконструкции или строительства недвижимости и т. п.

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 5 000—20 000 руб. в зависимости от суммы лимита кредитной линии

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства страхование предмета залога не требуется

Поручительство дополнительное — предоставление поручительства основными учредителями бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения досрочное погашение возможно

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы индивидуальный график погашения кредита; отсутствует комиссия за обслуживание кредита; страхование залога не требуется Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка Особые ограничения преимущество в кредитовании отдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке

Дата актуализации 16.01.2019 15:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Основные средства и инвестиции» в 1 городе России