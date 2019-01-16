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Пермь, кредит для бизнеса

Основные средства и инвестиции

Основные сведения

  • Цель кредита
    для приобретения основных средств, инвестиционных целей, для модернизации производства, для приобретения производственного оборудования, для приобретения транспортных средств, для приобретения недвижимости, для ремонта, реконструкции или строительства недвижимости и т. п.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 200 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    5 000—20 000 руб. в зависимости от суммы лимита кредитной линии
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства

    страхование предмета залога не требуется

  • Поручительство
    дополнительное — предоставление поручительства основными учредителями бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    досрочное погашение возможно
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • индивидуальный график погашения кредита;
    • отсутствует комиссия за обслуживание кредита;
    • страхование залога не требуется
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
    Особые ограничения
    • преимущество в кредитовании отдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Основные средства и инвестиции» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
ОГРН
1025900000510
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Телефоны
(342) 291-03-10

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