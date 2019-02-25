Экспресс
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; финансирование текущих расходов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—5 000 000
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Срок кредита
до 1 года
срок каждого транша не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
14,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
не требуется
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ООО, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залоговое обеспечение и поручительство не требуется
- наличие комиссии за предоставление кредитных ресурсов
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Дата актуализации
25.02.2019 14:23