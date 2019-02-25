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РНКБ, кредит для бизнеса

Экспресс

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; финансирование текущих расходов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок каждого транша не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    14,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    не требуется
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ООО, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залоговое обеспечение и поручительство не требуется
    Минусы
    • наличие комиссии за предоставление кредитных ресурсов
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс» в 47 городах России

Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
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