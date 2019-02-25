Экспресс

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; финансирование текущих расходов

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—5 000 000

Срок кредита до 1 года

срок каждого транша не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней

Ставка по кредиту годовых 14,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство не требуется

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ООО, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залоговое обеспечение и поручительство не требуется Минусы наличие комиссии за предоставление кредитных ресурсов

Дата актуализации 25.02.2019 14:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс» в 47 городах России