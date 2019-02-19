Выгодный Рефинанс

Основные сведения Цель кредита рефинансирование ссудной задолженности в других кредитных организациях

Валюта рубли

Сумма кредита от 5 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 8,9—9,6%

8,9% — при кредитовании свыше 30 млн рублей; 9,6% — до 30 млн рублей; плюс + 1 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка

Материальное обеспечение недвижимое имущество недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство фактических собственников бизнеса с долей от 51% в УК и учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику юридические лица, ИП; для сегментов малого и среднего бизнеса с годовым оборотом до 3 млрд. рублей.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка; максимальная сумма кредита не ограничена Особые ограничения срок проведения акции по 28.06.2019 г.

Дата актуализации 19.02.2019 23:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Выгодный Рефинанс» в 255 городах России