Выгодный Рефинанс
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование ссудной задолженности в других кредитных организациях
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 5 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
8,9—9,6%
8,9% — при кредитовании свыше 30 млн рублей; 9,6% — до 30 млн рублей; плюс + 1 п. п. на момент до перерегистрации залога в пользу банка
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
фактических собственников бизнеса с долей от 51% в УК и учредителей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Требования к заемщику
юридические лица, ИП; для сегментов малого и среднего бизнеса с годовым оборотом до 3 млрд. рублей.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- невысокая процентная ставка;
- максимальная сумма кредита не ограничена
- срок проведения акции по 28.06.2019 г.
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Дата актуализации
19.02.2019 23:28