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Банк «ФК Открытие», кредит для бизнеса

Супер Оборотный

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 20 000 000
    максимальная сумма кредита не ограничена
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    8,9%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса с долей от 51% в УК и учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; для клиентов сегмента среднего бизнеса с годовым оборотом свыше 400 млн рублей до 3 млрд. рублей
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка;
    • фиксированная процентная ставка;
    • максимальная сумма кредита не ограничена
    Особые ограничения
    • срок проведения акции по 28.06.2019 г.
  • Дата актуализации
    19.02.2019 23:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Супер Оборотный» в 255 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
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