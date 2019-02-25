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Банк Уралсиб, кредит для бизнеса

Бизнес-Цель

Основные сведения

  • Цель кредита
    развитие и расширение бизнеса: на оборудование, коммерческую недвижимость, транспорт и спецтехнику, ремонт, а также на рефинансирование задолженности в других банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—6 000 000
    до 4 млн руб. для клиентов с годовой выручкой до 60 млн руб.; до 6 млн руб. — с годовой выручкой 60—125 млн руб.
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    недвижимость

    квартиры в многоквартирных жилых домах, в таунхаусах; торговая, офисная недвижимость, расположенная в многоквартирных жилых домах, в торговых, торгово-офисных, офисных центрах

  • Поручительство
    учредителей (физических лиц), супругов, третьих лиц — для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    максимальный возраст собственников бизнеса — 65 лет; годовая выручка компании (группы компаний) — превышает 125 млн. рублей
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные способы финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не раскрывает
    Особые ограничения
    • требуется проведение оборотов по р/с в размере не менее 35% от общей суммы кредита/лимита ежеквартально;
    • макс. совокупный лимит на клиента до 10 млн руб.
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Цель» в 151 городе России

Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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