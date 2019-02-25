Бизнес-Цель
Основные сведения
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Цель кредита
развитие и расширение бизнеса: на оборудование, коммерческую недвижимость, транспорт и спецтехнику, ремонт, а также на рефинансирование задолженности в других банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—6 000 000
до 4 млн руб. для клиентов с годовой выручкой до 60 млн руб.; до 6 млн руб. — с годовой выручкой 60—125 млн руб.
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
недвижимость
квартиры в многоквартирных жилых домах, в таунхаусах; торговая, офисная недвижимость, расположенная в многоквартирных жилых домах, в торговых, торгово-офисных, офисных центрах
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Поручительство
учредителей (физических лиц), супругов, третьих лиц — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
максимальный возраст собственников бизнеса — 65 лет; годовая выручка компании (группы компаний) — превышает 125 млн. рублей
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные способы финансирования
Особые ограничения
- макс. ставку банк не раскрывает
- требуется проведение оборотов по р/с в размере не менее 35% от общей суммы кредита/лимита ежеквартально;
- макс. совокупный лимит на клиента до 10 млн руб.
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Дата актуализации
25.02.2019 14:54