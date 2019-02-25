Бизнес-Цель

Основные сведения Цель кредита развитие и расширение бизнеса: на оборудование, коммерческую недвижимость, транспорт и спецтехнику, ремонт, а также на рефинансирование задолженности в других банках

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—6 000 000

до 4 млн руб. для клиентов с годовой выручкой до 60 млн руб.; до 6 млн руб. — с годовой выручкой 60—125 млн руб.

Срок кредита 1 год—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимость квартиры в многоквартирных жилых домах, в таунхаусах; торговая, офисная недвижимость, расположенная в многоквартирных жилых домах, в торговых, торгово-офисных, офисных центрах

Поручительство учредителей (физических лиц), супругов, третьих лиц — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику максимальный возраст собственников бизнеса — 65 лет; годовая выручка компании (группы компаний) — превышает 125 млн. рублей

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные способы финансирования Минусы макс. ставку банк не раскрывает Особые ограничения требуется проведение оборотов по р/с в размере не менее 35% от общей суммы кредита/лимита ежеквартально; макс. совокупный лимит на клиента до 10 млн руб.

Дата актуализации 25.02.2019 14:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Цель» в 151 городе России