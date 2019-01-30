Развитие моногородов

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, конкурсы/тендеры, инвестиции (приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения)

Валюта рубли

Сумма кредита до 1 000 000 000

от 10 000 000 руб. для юрлиц, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)

Срок кредита до 7 лет

до 3-х лет на оборотные цели

Ставка по кредиту годовых 8,9—10,6%

в зависимости от цели кредита и размера бизнеса

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество приобретаемое имущество иные виды

Поручительство бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного капитала субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность на территории моногородов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; невысокая процентная ставка Особые ограничения требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»

Дата актуализации 30.01.2019 13:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Развитие моногородов» в 19 городах России