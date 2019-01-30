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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Развитие моногородов

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, конкурсы/тендеры, инвестиции (приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, строительство зданий и сооружений производственного назначения)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 1 000 000 000
    от 10 000 000 руб. для юрлиц, специально созданных для реализации инвестиционного проекта (SPV)
  • Срок кредита
    до 7 лет
    до 3-х лет на оборотные цели
  • Ставка по кредиту годовых
    8,9—10,6%
    в зависимости от цели кредита и размера бизнеса
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество

    иные виды

  • Поручительство
    бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного капитала субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в браке) на сумму не менее размера кредита
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность на территории моногородов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • невысокая процентная ставка
    Особые ограничения
    • требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»
  • Дата актуализации
    30.01.2019 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие моногородов» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
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