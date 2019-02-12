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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    денежные средства для осуществления расходных операций
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—17 000 000
    от 100 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. для остальных
  • Срок кредита
    до 1 года
    транши 30-90 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    мин. ставка действует при сроке кредитования 1 год
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,2% от лимита, мин. 8 500 руб., макс. 60 000 руб.
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Поручительство
    физлиц — основных владельцев бизнеса, юрлиц, взаимосвязанных с заемщиком
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    компания — резидент РФ с годовой выручкой до 400 млн руб.; макс. возраст для ИП — 70 лет на дату погашения кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • учитываются обороты в других банках;
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • банк не раскрывает макс. ставку
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Овердрафт» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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