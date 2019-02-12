Бизнес-Овердрафт

Основные сведения Цель кредита денежные средства для осуществления расходных операций

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—17 000 000

от 100 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. для остальных

Срок кредита до 1 года

транши 30-90 дней

Ставка по кредиту годовых от 12%

мин. ставка действует при сроке кредитования 1 год

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,2% от лимита, мин. 8 500 руб., макс. 60 000 руб.

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Поручительство физлиц — основных владельцев бизнеса, юрлиц, взаимосвязанных с заемщиком

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику компания — резидент РФ с годовой выручкой до 400 млн руб.; макс. возраст для ИП — 70 лет на дату погашения кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы учитываются обороты в других банках; крупная сумма финансирования Минусы банк не раскрывает макс. ставку

Дата актуализации 12.02.2019 16:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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