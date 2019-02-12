Бизнес-Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
денежные средства для осуществления расходных операций
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—17 000 000
от 100 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. для остальных
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Срок кредита
до 1 года
транши 30-90 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
мин. ставка действует при сроке кредитования 1 год
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,2% от лимита, мин. 8 500 руб., макс. 60 000 руб.
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Поручительство
физлиц — основных владельцев бизнеса, юрлиц, взаимосвязанных с заемщиком
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
компания — резидент РФ с годовой выручкой до 400 млн руб.; макс. возраст для ИП — 70 лет на дату погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- учитываются обороты в других банках;
- крупная сумма финансирования
- банк не раскрывает макс. ставку
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Дата актуализации
12.02.2019 16:58