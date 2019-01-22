Авансовый овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрыво

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—30 000 000

Срок кредита до 1 года

срок транша - 30 дней

Ставка по кредиту годовых 15,5—15,9%

15,5% годовых с залогом, 15,9% годовых без залога

Комиссии за обслуживание кредита за установление лимита/пролонгацию договора — 0,1% от расчетного лимита ежемесячно

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество без залога при сумме кредита до 2 млн руб., свыше 2 млн руб. — покрытие залогом только на 50% от расчетного лимита

Поручительство связанных компаний, собственников бизнеса, супруги(а)

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал; отсутствие кассовых разрывов более 5 дней; минимальное количество контрагентов — 3 (если выручка сдается наличными, то параметр не проверяется)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога до 2 млн руб. Особые ограничения для клиентов банка по расчетно–кассовому обслуживанию от 30 календарных дней

Дата актуализации 22.01.2019 19:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 41 городе России