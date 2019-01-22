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Левобережный, кредит для бизнеса

Авансовый овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрыво
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—30 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша - 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    15,5—15,9%
    15,5% годовых с залогом, 15,9% годовых без залога
  • Комиссии за обслуживание кредита
    за установление лимита/пролонгацию договора — 0,1% от расчетного лимита ежемесячно
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество

    без залога при сумме кредита до 2 млн руб., свыше 2 млн руб. — покрытие залогом только на 50% от расчетного лимита

  • Поручительство
    связанных компаний, собственников бизнеса, супруги(а)
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал; отсутствие кассовых разрывов более 5 дней; минимальное количество контрагентов — 3 (если выручка сдается наличными, то параметр не проверяется)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога до 2 млн руб.
    Особые ограничения
    • для клиентов банка по расчетно–кассовому обслуживанию от 30 календарных дней
  • Дата актуализации
    22.01.2019 19:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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