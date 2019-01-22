Авансовый овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрыво
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—30 000 000
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Срок кредита
до 1 года
срок транша - 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
15,5—15,9%
15,5% годовых с залогом, 15,9% годовых без залога
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Комиссии за обслуживание кредита
за установление лимита/пролонгацию договора — 0,1% от расчетного лимита ежемесячно
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
без залога при сумме кредита до 2 млн руб., свыше 2 млн руб. — покрытие залогом только на 50% от расчетного лимита
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Поручительство
связанных компаний, собственников бизнеса, супруги(а)
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал; отсутствие кассовых разрывов более 5 дней; минимальное количество контрагентов — 3 (если выручка сдается наличными, то параметр не проверяется)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без залога до 2 млн руб.
- для клиентов банка по расчетно–кассовому обслуживанию от 30 календарных дней
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Дата актуализации
22.01.2019 19:14