Снежная ставка
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
7 000 000—30 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
11%
со 2-го дня кредитования
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
4 мес. (возможно увеличение до 6 мес.)
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 1
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
недвижимость — не менее 50% в структуре залога
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Поручительство
учредителей (участников) с долей не менее 51%; связанных компаний (все работающие); супруги(а)/третьих лиц (если выступают залогодателями); при кредитовании ИП — не менее 1 поручителя физлица (в структуре сделки не менее 2-х физлиц)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП со средней выручкой до 400 млн руб. в год; требуется страхование жизни и трудоспособности на сумму не менее 3 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка начала погашения основного долга - от 4 мес.;
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- кредит должен обеспечиваться недвижимостью не менее, чем на 50%
- акция до 01.03.2019
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Дата актуализации
22.01.2019 12:50