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Левобережный, кредит для бизнеса

Снежная ставка

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиции
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    7 000 000—30 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11%
    со 2-го дня кредитования
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    4 мес. (возможно увеличение до 6 мес.)
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 1
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства

    недвижимость — не менее 50% в структуре залога

  • Поручительство
    учредителей (участников) с долей не менее 51%; связанных компаний (все работающие); супруги(а)/третьих лиц (если выступают залогодателями); при кредитовании ИП — не менее 1 поручителя физлица (в структуре сделки не менее 2-х физлиц)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП со средней выручкой до 400 млн руб. в год; требуется страхование жизни и трудоспособности на сумму не менее 3 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка начала погашения основного долга - от 4 мес.;
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • кредит должен обеспечиваться недвижимостью не менее, чем на 50%
    Особые ограничения
    • акция до 01.03.2019
  • Дата актуализации
    22.01.2019 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Снежная ставка» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
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