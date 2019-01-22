Снежная ставка

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита 7 000 000—30 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 11%

со 2-го дня кредитования

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита 4 мес. (возможно увеличение до 6 мес.)

Срок рассмотрения заявки, дней до 1

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства недвижимость — не менее 50% в структуре залога

Поручительство учредителей (участников) с долей не менее 51%; связанных компаний (все работающие); супруги(а)/третьих лиц (если выступают залогодателями); при кредитовании ИП — не менее 1 поручителя физлица (в структуре сделки не менее 2-х физлиц)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП со средней выручкой до 400 млн руб. в год; требуется страхование жизни и трудоспособности на сумму не менее 3 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка начала погашения основного долга - от 4 мес.; крупная сумма финансирования Минусы кредит должен обеспечиваться недвижимостью не менее, чем на 50% Особые ограничения акция до 01.03.2019

Дата актуализации 22.01.2019 12:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Снежная ставка» в 41 городе России