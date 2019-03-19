МСБ-Оборот без залога

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотного капитала

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—1 000 000

Срок кредита 6 мес.—2 года

Ставка по кредиту годовых 20%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2% от суммы кредита/лимита по кредитной линии

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство основных собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы крупная комиссия при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 19.03.2019 16:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСБ-Оборот без залога» в 10 городах России