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Энерготрансбанк, кредит для бизнеса

МСБ-Оборот без залога

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотного капитала
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—1 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—2 года
  • Ставка по кредиту годовых
    20%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2% от суммы кредита/лимита по кредитной линии
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    основных собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Минусы
    • крупная комиссия при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    19.03.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Оборот без залога» в 10 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
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Телефоны
(4012) 59-00-99

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