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Кольцо Урала, кредит для бизнеса

Бизнес-кредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая
  • Сумма кредита
    300 000—25 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
    1-2 года по кредитной линии (срок транша - 365 дней)
  • Ставка по кредиту годовых
    10—20%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,25% от среднемесячной задолженности по кредиту (основному долгу) за предыдущий календарный месяц, макс. 5 000 руб. (ежемесячно)
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    учредителей заемщика с долей участия от 51% (при наличии у ЮЛ двух и менее учредителей — всех участников), супругов (при наличии) для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета;
    • широкий диапазон ставок
    Особые ограничения
    • поручительство и обеспечение залогом не менее 50% от суммы кредита
  • Дата актуализации
    16.01.2019 11:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-кредит» в 31 городе России

Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
ОГРН
1026600001955
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8 800 500-50-11 — единая справочная служба

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