Овердрафт

Основные сведения Цель кредита любая

Сумма кредита 300 000—25 000 000

Срок кредита 1 год

срок транша - 365 дней

Ставка по кредиту годовых 10—20%

Комиссии за обслуживание кредита 0,25% от среднемесячной задолженности по кредиту (основному долгу) за предыдущий календарный месяц, макс. 5 000 руб. (ежемесячно)

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства при сумме кредита более 3 000 000 руб. — обеспечение залогом не менее 50% от суммы лимита

Поручительство учредителей заемщика с долей участия от 51% (при наличии у ЮЛ двух и менее учредителей — всех участников), супругов (при наличии) для ИП

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога при сумме лимита до 3 млн руб. Минусы наличие ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета; широкий диапазон ставок Особые ограничения поручительство и обеспечение залогом не менее 50% от суммы кредита при сумме кредита от 3 млн руб.

Дата актуализации 16.01.2019 11:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 31 городе России