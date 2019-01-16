Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
любая
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Сумма кредита
300 000—25 000 000
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Срок кредита
1 год
срок транша - 365 дней
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Ставка по кредиту годовых
10—20%
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Комиссии за обслуживание кредита
0,25% от среднемесячной задолженности по кредиту (основному долгу) за предыдущий календарный месяц, макс. 5 000 руб. (ежемесячно)
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
при сумме кредита более 3 000 000 руб. — обеспечение залогом не менее 50% от суммы лимита
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Поручительство
учредителей заемщика с долей участия от 51% (при наличии у ЮЛ двух и менее учредителей — всех участников), супругов (при наличии) для ИП
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога при сумме лимита до 3 млн руб.
Особые ограничения
- наличие ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета;
- широкий диапазон ставок
- поручительство и обеспечение залогом не менее 50% от суммы кредита при сумме кредита от 3 млн руб.
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Дата актуализации
16.01.2019 11:59