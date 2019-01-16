Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов сторонних банков

Валюта рубли

Сумма кредита до 200 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,1%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника товары в обороте транспортные средства

Поручительство юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные формы финансирования Минусы макс.ставку банк не указывает

Дата актуализации 16.01.2019 17:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 29 городах России