Вход
Банк Зенит, кредит для бизнеса

Недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    покупка коммерческой недвижимости и земельных участков, ремонт офисных помещений, складов, производственных зданий
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 200 000 000
    ПВ — от 30% (возможна замена первоначального взноса залогом имеющейся недвижимости)
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,25%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    независимая оценка не требуется

  • Поручительство
    юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    16.01.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Недвижимость» в 29 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24 Банкоматы 59 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса