Оборудование и транспорт
Основные сведения
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Цель кредита
покупка / модернизация оборудования, транспорта, спецтехники отечественного и иностранного производства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 200 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- оборудование
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
оценка не требуется
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Поручительство
юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
16.01.2019 17:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборудование и транспорт» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
в вашем городе
Москва
8 800 500-66-77
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