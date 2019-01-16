Оборудование и транспорт

Основные сведения Цель кредита покупка / модернизация оборудования, транспорта, спецтехники отечественного и иностранного производства

Валюта рубли

Сумма кредита до 200 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество оборудование приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства оценка не требуется

Поручительство юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 16.01.2019 17:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборудование и транспорт» в 29 городах России