Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности и расширение бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита до 200 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,25%

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника товары в обороте транспортные средства оценка залога не требуется

Поручительство юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; возможно обеспечение только товарами в обороте Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения отсутствует обязательство по переводу 100% оборотов

Дата актуализации 17.01.2019 10:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 29 городах России