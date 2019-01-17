Оборотные средства
Основные сведения
-
Цель кредита
финансирование текущей деятельности и расширение бизнеса
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 200 000 000
-
Срок кредита
до 3 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 12,25%
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
-
Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
оценка залога не требуется
-
Поручительство
юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Режим погашения
индивидуальный график
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- возможно обеспечение только товарами в обороте
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- отсутствует обязательство по переводу 100% оборотов
-
Дата актуализации
17.01.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
в вашем городе
Москва
8 800 500-66-77
— единая справочная служба