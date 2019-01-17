Авансовый овердрафт

Основные сведения Цель кредита текущие расходы

Валюта рубли

Сумма кредита до 150 000 000

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 12,25%

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; без залога; без комиссии за неиспользованный лимит Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения возможен учет оборотов по расчетным счетам в сторонних банках

Дата актуализации 17.01.2019 10:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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