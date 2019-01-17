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Банк Зенит, кредит для бизнеса

Авансовый овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    текущие расходы
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 150 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,25%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • без залога;
    • без комиссии за неиспользованный лимит
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • возможен учет оборотов по расчетным счетам в сторонних банках
  • Дата актуализации
    17.01.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 29 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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