Контракт
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование исполнение контрактов (44-ФЗ и 223-ФЗ), в т. ч. контрактов, по которым заказчиком выступают структуры и дочерние компании ПАО «Татнефть»
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 200 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
залог движимого, недвижимого имущества — не менее 50% по залоговой стоимости от суммы кредита
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Поручительство
юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- до 30 млн руб. без залога;
- возможен возврат за счет выручки от контракта
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
17.01.2019 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Контракт» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
в вашем городе
Москва
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