Контракт

Основные сведения Цель кредита финансирование исполнение контрактов (44-ФЗ и 223-ФЗ), в т. ч. контрактов, по которым заказчиком выступают структуры и дочерние компании ПАО «Татнефть»

Валюта рубли

Сумма кредита до 200 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 13%

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса залог движимого, недвижимого имущества — не менее 50% по залоговой стоимости от суммы кредита

Поручительство юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; до 30 млн руб. без залога; возможен возврат за счет выручки от контракта Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 17.01.2019 10:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Контракт» в 29 городах России