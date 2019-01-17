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Банк Зенит, кредит для бизнеса

Контракт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование исполнение контрактов (44-ФЗ и 223-ФЗ), в т. ч. контрактов, по которым заказчиком выступают структуры и дочерние компании ПАО «Татнефть»
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 200 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    залог движимого, недвижимого имущества — не менее 50% по залоговой стоимости от суммы кредита

  • Поручительство
    юридических лиц — связанных компаний и физических лиц — собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • до 30 млн руб. без залога;
    • возможен возврат за счет выручки от контракта
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    17.01.2019 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Контракт» в 29 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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