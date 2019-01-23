Товары

Основные сведения Цель кредита приобретение товаров, оплата услуг

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—10 000 000

до 70% от ликвидационной стоимости предмета залога

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых от 15%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии, мин. 5 000 руб. при кредитовании свыше 1-го года

Материальное обеспечение движимое имущество личное имущество недвижимое имущество залог ликвидного имущества, страхование залога обязательно

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; бизнес должен быть расположен на территории присутствия доп. офисов банка; безубыточная деятельность

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие доп.комиссий Особые ограничения наличие расчетного счета в банке обязательно

Дата актуализации 23.01.2019 10:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Товары» в 15 городах России