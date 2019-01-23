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Ижкомбанк, кредит для бизнеса

Товары

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение товаров, оплата услуг
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—10 000 000
    до 70% от ликвидационной стоимости предмета залога
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 15%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии, мин. 5 000 руб. при кредитовании свыше 1-го года
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • личное имущество
    • недвижимое имущество

    залог ликвидного имущества, страхование залога обязательно

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; бизнес должен быть расположен на территории присутствия доп. офисов банка; безубыточная деятельность
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие доп.комиссий
    Особые ограничения
    • наличие расчетного счета в банке обязательно
  • Дата актуализации
    23.01.2019 10:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Товары» в 15 городах России

Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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