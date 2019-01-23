Товары
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение товаров, оплата услуг
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—10 000 000
до 70% от ликвидационной стоимости предмета залога
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 15%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% годовых при сроке кредитования до 1-го года; 1% от суммы лимита по кредитной линии, мин. 5 000 руб. при кредитовании свыше 1-го года
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- личное имущество
- недвижимое имущество
залог ликвидного имущества, страхование залога обязательно
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; бизнес должен быть расположен на территории присутствия доп. офисов банка; безубыточная деятельность
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие доп.комиссий
- наличие расчетного счета в банке обязательно
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Дата актуализации
23.01.2019 10:47