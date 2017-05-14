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Севергазбанк, кредит для бизнеса

Торговая линия без залога

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
    до 1 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    1 год—2 года
    срок транша до 180 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    14—17,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,01% процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество

    залог не требуется при сумме кредита до 1 млн руб., в остальных случаях — сниженные требования к размеру обеспечения

  • Поручительство
    собственников (физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктуризированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога, без залога до 1 млн руб.
    Минусы
    • наличие комиссии при оформлении кредита;
    • небольшой срок финансирования
  • Дата актуализации
    28.01.2019 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Торговая линия без залога» в 34 городах России

Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
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(8172) 57-35-73

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