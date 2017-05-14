Торговая линия без залога
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
до 1 000 000 руб. без залога
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Срок кредита
1 год—2 года
срок транша до 180 дней
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Ставка по кредиту годовых
14—17,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,01% процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
залог не требуется при сумме кредита до 1 млн руб., в остальных случаях — сниженные требования к размеру обеспечения
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Поручительство
собственников (физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктуризированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога, без залога до 1 млн руб.
- наличие комиссии при оформлении кредита;
- небольшой срок финансирования
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Дата актуализации
28.01.2019 13:25