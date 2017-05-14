Торговая линия без залога

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

до 1 000 000 руб. без залога

Срок кредита 1 год—2 года

срок транша до 180 дней

Ставка по кредиту годовых 14—17,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,01% процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество залог не требуется при сумме кредита до 1 млн руб., в остальных случаях — сниженные требования к размеру обеспечения

Поручительство собственников (физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктуризированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога, без залога до 1 млн руб. Минусы наличие комиссии при оформлении кредита; небольшой срок финансирования

Дата актуализации 28.01.2019 13:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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