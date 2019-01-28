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Александровский, кредит для бизнеса

Овердрафт24

Основные сведения

  • Цель кредита
    личные и бизнес-цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—10 000 000
    до 50% от стоимости закладываемого имущества
  • Срок кредита
    до 4 лет
    срок использования лимита овердрафта - 24 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 18%
    +1,5 п. п. при отказе от личного страхования; +1 п. п. при отказе от титульного страхования (при сроке владения закладываемым объектом недвижимости менее 3-х лет)
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • личное имущество
    • недвижимое имущество

    залог квартиры, земельного участка, участка с домом, коммерческого помещения; страхование залога — обязательно, личное и титульное страхование — по желанию

  • Поручительство
    залогодателей, третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредитная линия

    наличными / на карту

  • Режим погашения
    единовременно в конце срока

    3% от суммы задолженности на дату окончания отчетного периода (календарного месяца), последним платежом погашается остаток задолженности

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    физ лица, в т. ч. предприниматели, топ-менеджеры и собственники бизнеса, возраст 21—65 лет (на момент погашения задолженности)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна выдача наличными;
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    28.01.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт24» в 5 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
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Телефоны
(812) 324-87-77

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