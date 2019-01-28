Овердрафт24
Основные сведения
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Цель кредита
личные и бизнес-цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—10 000 000
до 50% от стоимости закладываемого имущества
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Срок кредита
до 4 лет
срок использования лимита овердрафта - 24 мес.
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Ставка по кредиту годовых
от 18%
+1,5 п. п. при отказе от личного страхования; +1 п. п. при отказе от титульного страхования (при сроке владения закладываемым объектом недвижимости менее 3-х лет)
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- личное имущество
- недвижимое имущество
залог квартиры, земельного участка, участка с домом, коммерческого помещения; страхование залога — обязательно, личное и титульное страхование — по желанию
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Поручительство
залогодателей, третьих лиц
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Форма выдачи
кредитная линия
наличными / на карту
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Режим погашения
единовременно в конце срока
3% от суммы задолженности на дату окончания отчетного периода (календарного месяца), последним платежом погашается остаток задолженности
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
физ лица, в т. ч. предприниматели, топ-менеджеры и собственники бизнеса, возраст 21—65 лет (на момент погашения задолженности)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна выдача наличными;
- крупная сумма финансирования
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
28.01.2019 15:19