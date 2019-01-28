Овердрафт24

Основные сведения Цель кредита личные и бизнес-цели

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

до 50% от стоимости закладываемого имущества

Срок кредита до 4 лет

срок использования лимита овердрафта - 24 мес.

Ставка по кредиту годовых от 18%

+1,5 п. п. при отказе от личного страхования; +1 п. п. при отказе от титульного страхования (при сроке владения закладываемым объектом недвижимости менее 3-х лет)

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение земельные участки личное имущество недвижимое имущество залог квартиры, земельного участка, участка с домом, коммерческого помещения; страхование залога — обязательно, личное и титульное страхование — по желанию

Поручительство залогодателей, третьих лиц

Форма выдачи кредитная линия наличными / на карту

Режим погашения единовременно в конце срока 3% от суммы задолженности на дату окончания отчетного периода (календарного месяца), последним платежом погашается остаток задолженности

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику физ лица, в т. ч. предприниматели, топ-менеджеры и собственники бизнеса, возраст 21—65 лет (на момент погашения задолженности)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна выдача наличными; крупная сумма финансирования Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 28.01.2019 15:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт24» в 5 городах России