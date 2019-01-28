Под залог
Основные сведения
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Цель кредита
личные и бизнес-цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—10 000 000
от 500 000 руб. при залоге недвижимости (до 60% от стоимости залога); до 3 000 000 руб. при залоге одного транспортного средства (до 50% от стоимости)
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Срок кредита
до 10 лет
до 5-ти лет при залоге ТС
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Ставка по кредиту годовых
12,5—20,1%
от 12,5% годовых по кредиту, от 18% годовых по кредитной линии; +1,5 п. п. при отказе от личного страхования; +1 п. п. при отказе от титульного страхования (при сроке владения закладываемым объектом недвижимости менее 3-х лет); +2 п. п. без КАСКО; +0,5 п. п. при залоге самоходных машин
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- личное имущество
- недвижимое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
залог квартиры, земельного участка, участка с домом, коммерческого помещения, автомобиля категории B, C, D или самоходной машины; страхование залога — обязательно, личное и титульное страхование — по желанию
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
физ.лица, в т. ч. предприниматели, топ-менеджеры и собственники бизнеса, возраст 21—65 лет (на момент погашения задолженности)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма финансирования;
- короткие сроки рассмотрения заявки
- требуется заключение независимой оценочной компании о стоимости объекта залога
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Дата актуализации
28.01.2019 15:51