Под залог

Основные сведения Цель кредита личные и бизнес-цели

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

от 500 000 руб. при залоге недвижимости (до 60% от стоимости залога); до 3 000 000 руб. при залоге одного транспортного средства (до 50% от стоимости)

Срок кредита до 10 лет

до 5-ти лет при залоге ТС

Ставка по кредиту годовых 12,5—20,1%

от 12,5% годовых по кредиту, от 18% годовых по кредитной линии; +1,5 п. п. при отказе от личного страхования; +1 п. п. при отказе от титульного страхования (при сроке владения закладываемым объектом недвижимости менее 3-х лет); +2 п. п. без КАСКО; +0,5 п. п. при залоге самоходных машин

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение земельные участки личное имущество недвижимое имущество спецтехника транспортные средства залог квартиры, земельного участка, участка с домом, коммерческого помещения, автомобиля категории B, C, D или самоходной машины; страхование залога — обязательно, личное и титульное страхование — по желанию

Форма выдачи кредит кредитная линия

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику физ.лица, в т. ч. предприниматели, топ-менеджеры и собственники бизнеса, возраст 21—65 лет (на момент погашения задолженности)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; короткие сроки рассмотрения заявки Особые ограничения требуется заключение независимой оценочной компании о стоимости объекта залога

Дата актуализации 28.01.2019 15:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог» в 5 городах России