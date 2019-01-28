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Александровский, кредит для бизнеса

Под залог

Основные сведения

  • Цель кредита
    личные и бизнес-цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—10 000 000
    от 500 000 руб. при залоге недвижимости (до 60% от стоимости залога); до 3 000 000 руб. при залоге одного транспортного средства (до 50% от стоимости)
  • Срок кредита
    до 10 лет
    до 5-ти лет при залоге ТС
  • Ставка по кредиту годовых
    12,5—20,1%
    от 12,5% годовых по кредиту, от 18% годовых по кредитной линии; +1,5 п. п. при отказе от личного страхования; +1 п. п. при отказе от титульного страхования (при сроке владения закладываемым объектом недвижимости менее 3-х лет); +2 п. п. без КАСКО; +0,5 п. п. при залоге самоходных машин
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • личное имущество
    • недвижимое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    залог квартиры, земельного участка, участка с домом, коммерческого помещения, автомобиля категории B, C, D или самоходной машины; страхование залога — обязательно, личное и титульное страхование — по желанию

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    физ.лица, в т. ч. предприниматели, топ-менеджеры и собственники бизнеса, возраст 21—65 лет (на момент погашения задолженности)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • короткие сроки рассмотрения заявки
    Особые ограничения
    • требуется заключение независимой оценочной компании о стоимости объекта залога
  • Дата актуализации
    28.01.2019 15:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог» в 5 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
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