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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Серебряный бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    соответствует целям бизнес-плана, сформированного на портале «Бизнес-навигатор МСП»
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—10 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,9%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • гарантии Корпорации МСП

    поручительство региональных гарантийных организаций и независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» — не менее 70% от суммы основного долга

  • Поручительство
    бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного капитала субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в браке) или иного близкого родственника в возрасте от 23 до 65 лет (в случае отсутствия супруга(и)) на сумму не менее размера кредита
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    1 месяц
  • Требования к заемщику
    ИП в возрасте 45—65 лет или ЮЛ, при условии, что единоличным исполнительным органом является гражданин РФ в возрасте 45—65 лет и 50% и более долей в УК этой организации принадлежит указанному гражданину; период с даты регистрации субъекта МСП до даты подачи заявки составляет не более 12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок финансирования;
    • низкая процентная ставка
    Особые ограничения
    • требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»;
    • финансовая поддержка субъектам МСП - граждан РФ в возрасте от 45 до 65 лет
  • Дата актуализации
    30.01.2019 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Серебряный бизнес» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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