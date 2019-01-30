Серебряный бизнес

Основные сведения Цель кредита соответствует целям бизнес-плана, сформированного на портале «Бизнес-навигатор МСП»

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—10 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 9,9%

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП поручительство региональных гарантийных организаций и независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» — не менее 70% от суммы основного долга

Поручительство бенефициарных владельцев или акционеров, участников субъекта МСП (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного капитала субъекта МСП, на сумму не менее размера кредита; физических и (или) юридических лиц и поручительство супруга(-и) (только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в браке) или иного близкого родственника в возрасте от 23 до 65 лет (в случае отсутствия супруга(и)) на сумму не менее размера кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 1 месяц

Требования к заемщику ИП в возрасте 45—65 лет или ЮЛ, при условии, что единоличным исполнительным органом является гражданин РФ в возрасте 45—65 лет и 50% и более долей в УК этой организации принадлежит указанному гражданину; период с даты регистрации субъекта МСП до даты подачи заявки составляет не более 12 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования; низкая процентная ставка Особые ограничения требуется регистрация на портале «Бизнес–навигатор МСП»; финансовая поддержка субъектам МСП - граждан РФ в возрасте от 45 до 65 лет

Дата актуализации 30.01.2019 13:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Серебряный бизнес» в 19 городах России