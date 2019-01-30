Бизнес-развитие
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, контракты, приобретение основных средств, кап. ремонт помещений и другие
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 300 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 14,5%
+3 п. п. без личного страхования заемщика, +3 п. п. без страхования залогового имущества
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% от суммы кредита единовременно
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес.
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Пени за просрочку платежа по кредиту
двойная ключевая ставка ЦБ
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
физических лиц, ИП, юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты индустриальных (техно) парков Пензенской области; годовая выручка — до 400 млн руб. в год; срок существования бизнеса ИП от 2-х лет; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения до 6 мес.
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии за выдачу кредита;
- макс. ставка на сайте банка не указана
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- для предпринимателей - резидентов техно-парков Пензенской обл.
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Дата актуализации
30.01.2019 15:46