Бизнес-развитие

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, контракты, приобретение основных средств, кап. ремонт помещений и другие

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 14,5%

+3 п. п. без личного страхования заемщика, +3 п. п. без страхования залогового имущества

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы кредита единовременно

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти мес.

Пени за просрочку платежа по кредиту двойная ключевая ставка ЦБ

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство физических лиц, ИП, юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты индустриальных (техно) парков Пензенской области; годовая выручка — до 400 млн руб. в год; срок существования бизнеса ИП от 2-х лет; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения до 6 мес. Минусы наличие единовременной комиссии за выдачу кредита; макс. ставка на сайте банка не указана Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; для предпринимателей - резидентов техно-парков Пензенской обл.

Дата актуализации 30.01.2019 15:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-развитие» в 13 городах России