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Кузнецкий, кредит для бизнеса

Бизнес-развитие

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, контракты, приобретение основных средств, кап. ремонт помещений и другие
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 300 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,5%
    +3 п. п. без личного страхования заемщика, +3 п. п. без страхования залогового имущества
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5% от суммы кредита единовременно
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти мес.
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    двойная ключевая ставка ЦБ
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
  • Поручительство
    физических лиц, ИП, юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты индустриальных (техно) парков Пензенской области; годовая выручка — до 400 млн руб. в год; срок существования бизнеса ИП от 2-х лет; средняя численность работников — не более 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения до 6 мес.
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии за выдачу кредита;
    • макс. ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • для предпринимателей - резидентов техно-парков Пензенской обл.
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-развитие» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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